‘सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं’, TET पेपर लीक पर विपक्ष का जोरदार हमला; वडेट्टीवार बोले- छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा

TET पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक ने मेहनत करने वाले लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को गहरी निराशा में धकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पुलिस भर्ती परीक्षा और अब TET परीक्षा में पेपर लीक होना सरकार की बड़ी विफलता है। वडेट्टीवार ने सवाल उठाया कि जो सरकार निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं तक नहीं करा सकती, उसे सत्ता में रहने का क्या अधिकार है। उन्होंने मांग की कि केवल छोटे आरोपियों पर नहीं, बल्कि पूरे रैकेट के पीछे मौजूद बड़े लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने NEET पेपर लीक विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के युवाओं में भी यह संदेश जा रहा है कि मौजूदा व्यवस्था में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है।