‘अगर केतन नहीं रहेगा तो शादी के लिए 3 साल और मिल जाएंगे’, पुलिस के नए दावे ने बदला केस का एंगल

Ketan Agrawal Pune Murder Case Update: केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के जांच के मुताबिक, आरोपी सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। क्योंकि सिया को लगता था कि अगर केतन की मौत हो जाती है तो उसके ऊपर से शादी का दबाव कम से कम तीन साल तक टल जाएगा। इतना ही नहीं पुलिस के मुताबिक, सिया का बॉयफ्रेंड और आरोपी चेतन चौधरी भी शादी से पहले दो से तीन साल का समय चाहता था। ऐसे में तय शादी को तोड़ने और बदनामी का सामना करने के बजाय दोनों ने ये मिलकर साजिश रची थी।