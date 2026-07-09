Maharashtra UCC: समान नागरिक संहिता की तैयारी तेज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 (Article 44), जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत करता है। हालांकि, आजादी के बाद से देश में व्यक्तिगत मामले अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ (नागरिक संहिताओं) के आधार पर ही संचालित होते रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर यूसीसी (UCC) लागू करना भाजपा के तीन प्रमुख वैचारिक वादों में से तीसरा बड़ा एजेंडा है। इससे पहले, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने जैसे दो बड़े वैचारिक लक्ष्य केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद पहले ही पूरे किए जा चुके हैं।