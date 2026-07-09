प्रतापगढ़ किले की तलहटी में बनेगा वीर जीवाजी महाले का भव्य स्मारक, महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किए 1 करोड़ रुपए

हर साल 10 नवंबर को प्रतापगढ़ किले पर बड़े उत्साह के साथ 'शिव प्रताप दिन' मनाया जाता है, जहां देश-विदेश से लाखों शिव-भक्त, इतिहासकार, छात्र और पर्यटक पहुंचते हैं। इस वजह से प्रतापगढ़ का ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। सालों से इतिहासकार और शिव-भक्त वीर जीवाजी महाले के स्मारक की मांग कर रहे थे। इस जनभावना का सम्मान करते हुए सरकार पर्यटन विभाग की भूमि पर एक बेहद सुंदर और भव्य स्मारक तैयार करेगी। मंत्री देसाई ने विश्वास जताया कि यह स्मारक प्रतापगढ़ में शिवकालीन विरासत पर्यटन (Heritage Tourism) को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा।