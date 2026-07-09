महाराष्ट्र में बीमार पिता की जान बचाने के लिए कीचड़ में 3 KM बैलगाड़ी हांकता रहा बेटा, बीच सड़क पर ही डॉक्टर ने शुरू किया इलाज!

Maharashtra News: एक तरफ हमारा देश चांद-सूरज को छू रहा है, 5G स्पीड और 'डिजिटल क्रांति' के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, देश के ग्रामीण इलाकों से आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल दहला देती हैं और हमारे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के कन्नड तालुका से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग मरीज को वक्त पर अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। मुसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर इस कदर कीचड़ फैला था कि सरकारी गाड़ियां तो दूर, डॉक्टर की बाइक तक नहीं निकल सकी। आखिरकार, एक बेबस बेटे ने अपने बीमार पिता की जान बचाने के लिए उन्हें बैलगाड़ी में लिटाया और कीचड़ को पार करते हुए तीन किलोमीटर का सफर तय किया।