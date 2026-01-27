मौसम का यू-टर्न: कड़ाके की ठंड के बाद बारिश का अलर्ट, जानें आपके जिले का हाल

महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में मौसम करवट ले रहा है। यह साफ संकेत दे रहा है कि सर्दी अब अपने आखिरी दौर में है। पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापूर जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा, हालांकि दोपहर के बाद यहां तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी महसूस होगी। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। वहीं, कोंकण और मुंबई के तटीय इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा और छिटपुट बारिश देखी जा सकती है, जहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। विदर्भ के नागपुर, अमरावती और अकोला जैसे जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है, जिससे उमस भरी गर्मी का अहसास हो सकता है।