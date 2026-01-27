27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मौसम का यू-टर्न: कड़ाके की ठंड के बाद बारिश का अलर्ट, जानें आपके जिले का हाल

Maharashtra Weather Alert: मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के चलते नमी वाले हवाएं सक्रिय हो गई हैं। इसका सीधा असर महाराष्ट्र के मौसम पर पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 27, 2026

Maharashtra Weather Alert

महाराष्ट्र में बारिश के आसार (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से हाड़ कंपाने वाली ठंड का सामना कर रहे महाराष्ट्र के लिए अब 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण नमी वाली हवाएं सक्रिय हो गई हैं, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों ठाणे, रायगढ़ में आज सुबह अचानक हुई बूंदाबांदी ने सबको चौंका दिया।

6 जिलों में यलो अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के कुल 6 जिलों के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 जनवरी को इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। आईएमडी के अनुसार, मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, नांदेड और लातूर में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जबकि उत्तर महाराष्ट्र के नासिक, धुले, जलगांव और नंदुरबार में दिनभर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है।

मुंबई और कोंकण में सुबह-सुबह बरसे बादल

कोंकण और मुंबई क्षेत्र में भी मौसम बदला-बदला नजर आ रहा है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के साथ मुंबई-ठाणे इलाके में सुबह हल्का धुंध और कहीं-कहीं बारिश की फुहारें देखी गईं। दोपहर में मुंबई का आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। तटीय इलाकों में मध्यम से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मुंबई में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जबकि तटीय इलाकों में मध्यम से तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की गई है।

क्यों बदल रहा है मौसम?

महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में मौसम करवट ले रहा है। यह साफ संकेत दे रहा है कि सर्दी अब अपने आखिरी दौर में है। पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापूर जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा, हालांकि दोपहर के बाद यहां तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी महसूस होगी। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। वहीं, कोंकण और मुंबई के तटीय इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा और छिटपुट बारिश देखी जा सकती है, जहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। विदर्भ के नागपुर, अमरावती और अकोला जैसे जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है, जिससे उमस भरी गर्मी का अहसास हो सकता है।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र (Low Pressure Area) के कारण हवा में नमी बढ़ गई है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे गुलाबी ठंड तो कम हो गई है, लेकिन उमस और बादलों की मौजूदगी बढ़ गई है। अगले 24 घंटों तक राज्य में ऐसी ही धुंधली और नम स्थिति बनी रहने के आसार हैं।

ये भी पढ़ें

गोल्डन टेंपल मेल में देर रात छापा, 2.19 करोड़ की ड्रग्स बरामद, इंटरनेशनल सिंडिकेट का पर्दाफाश
मुंबई
Mumbai Golden Temple Mail Drugs Bust

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Jan 2026 11:55 am

Published on:

27 Jan 2026 11:52 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मौसम का यू-टर्न: कड़ाके की ठंड के बाद बारिश का अलर्ट, जानें आपके जिले का हाल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘हर बिल्डिंग में फ्लैट…’, अक्षय कुमार ने करिश्मा की रईसी पर ली चुटकी, अभिनेत्री ने भी किया पलटवार

Akshay Kumar Shocking Claim on Karisma Kapoor
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ की इस एक्ट्रेस ने लिए थे ‘हॉर्मोनल इंजेक्शन’, वजह का खुलासा करते हुए बोलीं- शरीर में बदलाव…

Border 2 actress Mona Singh take hormonal injection for Egg freezing said many change in my body
बॉलीवुड

करण जौहर ने लिया बड़ा फैसला, सोशल मीडिया से ब्रेक किया अनाउंस, लिखा- भगवान मुझे..

Karan Johar Break On Social Media
बॉलीवुड

मुझे कौन देखेगा…प्रियंका चोपड़ा के साथ गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने कही ये बात, सालों बाद एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Isha Koppikar on Shahrukh Khan
बॉलीवुड

AR रहमान के ‘कम्युनल’ बयान पर वहीदा रहमान ने दिया ऐसा रिएक्शन, चौंके लोग, बोलीं- शांति से रहो, मुल्क हमारा है…

Waheeda Rehman big reaction on AR Rahman communal remark said Stay calm this is our country
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.