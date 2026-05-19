MLC Election: सीट एनसीपी की, दावा भाजपा का! पुणे सीट को लेकर महायुति में फंसी बात

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) की 16 सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने की घोषणा की। जिस वजह से पुणे की एमएलसी सीट को लेकर सत्तारूढ़ महायुति के भीतर रस्साकशी शुरू हो गई है। 2022 से रिक्त पड़ी यह सीट दिवंगत नेता अजित पवार की एनसीपी के पास थी, लेकिन बदले हुए सियासी समीकरणों के बीच अब भाजपा (BJP) भी इस पर दावा ठोक रही है।