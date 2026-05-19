19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

MLC Election: सीट एनसीपी की, दावा भाजपा का! पुणे सीट को लेकर महायुति में फंसी बात

Maharashtra Politics: साल 2022 से खाली पड़ी पुणे की इस हाई-प्रोफाइल सीट को अपने पाले में बनाए रखने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) पूरा जोर लगा रही है। हालांकि, बदले हुए सियासी समीकरणों के बीच भाजपा इस सीट को अपना बनाना चाहती है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 19, 2026

Maharashtra MLC Election Pune BJP vs NCP

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Photo: IANS)

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) की 16 सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने की घोषणा की। जिस वजह से पुणे की एमएलसी सीट को लेकर सत्तारूढ़ महायुति के भीतर रस्साकशी शुरू हो गई है। 2022 से रिक्त पड़ी यह सीट दिवंगत नेता अजित पवार की एनसीपी के पास थी, लेकिन बदले हुए सियासी समीकरणों के बीच अब भाजपा (BJP) भी इस पर दावा ठोक रही है।

पुणे सीट पर भाजपा की नजर

पूर्व विधायक अनिल भोसले की साल 2022 से खाली पड़ी इस हाई-प्रोफाइल सीट को अपने पाले में बनाए रखने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) पूरी ताकत झोंक रही है। उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए मंथन शुरू हो चुका है।

बता दें कि पुणे की यह सीट स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र की हैं। इसलिए पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के नवनिर्वाचित नगरसेवक, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य मतदान करते हैं। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं। जिसके चलते भाजपा अब इस सीट पर अपना दावा मजबूत मान रही है।

इसी वजह से अगले महिने होने वाले मतदान से पहले पुणे में मुकाबला सिर्फ महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी (MVA) तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि महायुति के सहयोगी दलों के बीच ही अंदरूनी खींचतान तेज होने की चर्चा चल रही है।

रेस में फडणवीस के विश्वासपात्र से लेकर पार्थ के करीबी तक

भाजपा की तरफ से गणेश बीडकर का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है और स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत समझी जाती है। इसके अलावा पूर्व विधायक जगदीश मुलिक भी मजबूत दावेदार हैं। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें विधान परिषद भेजने का आश्वासन पार्टी की ओर से दिया गया था।

वहीं, एनसीपी (सुनेत्रा पवार) की तरफ से पूर्व विधायक सुनील टिंगरे, पूर्व मेयर योगेश बहल और पूर्व सांसद संजय काकड़े के बेटे विक्रम काकड़े के नाम चर्चा में हैं। विक्रम काकड़े को सांसद पार्थ पवार का करीबी माना जाता है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच टकराव की संभावना बढ़ गई है।

पुणे में भाजपा की बढ़ती ताकत

वैसे तो पुणे (बारामती) में पवार परिवार की मजबूत पकड़ दशकों से है, लेकिन हालिया चुनावों को देखें तो भाजपा की ताकत जिले में तेजी से बढ़ी है। इसलिए संख्याबल का तर्क देकर यह सीट सहयोगी दल को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। दूसरी ओर सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाला एनसीपी अजित पवार गुट भी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के सामने भी पहला बड़ा राजनीतिक पेच खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि महायुति नेतृत्व आखिर पुणे की इस सीट का समाधान कैसे करती है।

ये भी पढ़ें

Maharashtra MLC Election: महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगी वोटिंग
मुंबई
Maharashtra MLC Election 2026 date

खबर शेयर करें:

Published on:

19 May 2026 12:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / MLC Election: सीट एनसीपी की, दावा भाजपा का! पुणे सीट को लेकर महायुति में फंसी बात

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

छोड़कर चली गई गर्लफ्रेंड, रोते-रोते कैमरे के सामने पुनीत सुपरस्टार ने उड़ाए सिर के बाल

Puneet Superstar Goes Bald Video
मनोरंजन

‘सैयारा की कॉपी है ये TV सीरियल’ नए शो के प्रोमो पर फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- कचरा मत करना

Starplus new show Sairaab promo out people angry compare of Saiyaara said do not turn it into garbage
TV न्यूज

Pune: हाई कोर्ट की वकील से चलती कार में रेप! पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

Pune Lawyer Rape Case update
मुंबई

समय रैना के विवादित शो ‘India’s Got Latent 2’ में क्या कर रही हैं आलिया? लीक हुई तस्वीर से बना सस्पेंस

समय रैना और आलिया भट्ट
मनोरंजन

‘मैं कोई भिखारी नहीं थी’, बचपन के दर्दनाक अनुभव को बताते हुए सोनाली कुलकर्णी हुईं भावुक

Sonali Kulkarni Childhood Experience
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.