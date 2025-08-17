Rain Alert: अगले दो दिन होगी धुआंधार बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को मुंबई समेत पूरे कोंकण के लिए ऑरेंज रेड अलर्ट और रायगढ़-रत्नागिरी के लिए रेड जारी किया है। आईएमडी ने 18 अगस्त तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। यह स्थिति दक्षिण छत्तीसगढ़ में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बनी हुई है, जिसने महाराष्ट्र के मौसम पैटर्न को प्रभावित किया है। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में दो और मराठवाड़ा के नांदेड जिले में दो अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई।
वही पुणे के घाट इलाकों में आज भी जमकर बारिश हो रही और यहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को लोनावला में 128 मिमी, लोनावला में 129 मिमी और डुंगरवाड़ी में 123 मिमी बारिश दर्ज की गई। हालांकि पुणे शहर के लिए 19 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन पुणे, कोल्हापुर और सतारा के घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी से अति भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। कोकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 19 अगस्त तक कहीं-कहीं अति भारी वर्षा की भी संभावना है।
आईएमडी ने रविवार को मुंबई और उपनगरों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। रात भर हुई भारी बारिश के बाद रविवार सुबह बारिश की तीव्रता कम हो गई। हल्की बारिश और कभी-कभी तेज बौछारें पड़ीं, जबकि कहीं पर भी भारी जलभराव की सूचना नहीं मिली।
आईएमडी ने रविवार को मुंबई और पड़ोसी ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कभी-कभी 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं।
वहीँ, तेज बारिश से रायगढ़ जिले की अंबा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं रत्नागिरी की कुंडलिका, जगबुड़ी और कोदावली नदियां भी चेतावनी स्तर को पार गई हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव दलों को सतर्क कर दिया गया है।