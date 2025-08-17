Rain Alert: अगले दो दिन होगी धुआंधार बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को मुंबई समेत पूरे कोंकण के लिए ऑरेंज रेड अलर्ट और रायगढ़-रत्नागिरी के लिए रेड जारी किया है। आईएमडी ने 18 अगस्त तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। यह स्थिति दक्षिण छत्तीसगढ़ में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बनी हुई है, जिसने महाराष्ट्र के मौसम पैटर्न को प्रभावित किया है। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में दो और मराठवाड़ा के नांदेड जिले में दो अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई।