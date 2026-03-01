महाराष्ट्र में प्री-मानसून की दस्तक से अगले 48 घंटे भारी, 28 जिलों में अलर्ट घोषित

रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान से महाराष्ट्र की ओर बढ़े एंटी साइक्लोन (Anticyclone) और पूर्वी तट से आने वाली नम हवाओं के आपस में मिलने से यह स्थिति बनी है। विदर्भ से लेकर प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक हिस्सों तक बने एक 'ट्रफ' के कारण प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बदलाव से विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा के लोगों को भीषण गर्मी और लू से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 मार्च से मौसम साफ होना शुरू होगा और मार्च के अंत तक मौसम सुहावना बना रह सकता है, यानी चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती दिख रही है।