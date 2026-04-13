महाराष्ट्र में आग उगल रहा आसमान! 9 जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट, शाम में गरज के साथ होगी बारिश

महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं और लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। उत्तर महाराष्ट्र से लेकर विदर्भ तक पारा 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है, जिससे दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। विदर्भ का अकोला जिला 43 डिग्री के पार पहुंचकर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा और सोमवार को भी यहां स्थिति जस की तस बनी हुई है।