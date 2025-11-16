ढाई साल के मासूम की खेलते-खेलते मौत, पुलिस ने 5 दिन बाद कब्र से निकाला शव, सामने आई भयावह सच्चाई

पांच दिन बाद शव निकाला तो हुआ खौफनाक खुलासा (AI Image)
महाराष्ट्र के कर्जत (Karjat Crime News) में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले ढाई साल के मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। बच्चे के परिजनों ने शुरुआत में बच्चे की मौत को प्राकृतिक मानकर उसका जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन एक गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने कब्र से शव बाहर निकलवाया और पोस्टमॉर्टम में सच सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
यह दर्दनाक घटना कर्जत तालुका के वारे ग्राम पंचायत के कुरकुलवाडी इलाके में हुई। पुलिस ने आरोपी महिला जयवंता गुरुनाथ मुकने को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में जयवंता ने मासूम की हत्या करने की बात कबूल कर ली। ढाई साल के जयदीप गणेश वाघ के माता-पिता गणेश वाघ और उनकी पत्नी पुष्पा 9 नवंबर को मजदूरी के लिए बाहर गए थे। उनके दोनों बच्चे घर के सामने खेल रहे थे। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली जयवंता ने ढाई साल के जयदीप को घर के पीछे ले जाकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद उसने बच्चे के बेहोश होने का नाटक किया और परिवार को भरोसा दिलाया वह खेलते-खेलते अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के माता-पिता ने भी मान लिया कि उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है और पुलिस को सूचना दिए बिना मासूम का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामला शांत होता दिख रहा था, लेकिन एक स्थानीय नागरिक की गुप्त सूचना ने पूरा राज खोल दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्चे का दफनाया गया शव बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम कराया। जांच में पुष्टि हो गई कि जयदीप की हत्या की गई थी। हैरानी की बात यह है कि हत्या से एक दिन पहले आरोपी महिला ने बच्चे की 4 साल की बहन को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गई। अगले ही दिन उसने मौका पाकर छोटे भाई जयदीप को बेरहमी से मार डाला।
पुलिस की पूछताछ में जयवंता ने हत्या की बात कबूल की है। उसने अधिकारियों को चौंकाने वाली बात बताई और दावा किया कि पड़ोसी के बच्चे उसके बच्चों को पीटते थे। इसलिए उसने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग