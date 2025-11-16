ढाई साल के मासूम की खेलते-खेलते मौत, पुलिस ने 5 दिन बाद कब्र से निकाला शव, सामने आई भयावह सच्चाई

यह दर्दनाक घटना कर्जत तालुका के वारे ग्राम पंचायत के कुरकुलवाडी इलाके में हुई। पुलिस ने आरोपी महिला जयवंता गुरुनाथ मुकने को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में जयवंता ने मासूम की हत्या करने की बात कबूल कर ली। ढाई साल के जयदीप गणेश वाघ के माता-पिता गणेश वाघ और उनकी पत्नी पुष्पा 9 नवंबर को मजदूरी के लिए बाहर गए थे। उनके दोनों बच्चे घर के सामने खेल रहे थे। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली जयवंता ने ढाई साल के जयदीप को घर के पीछे ले जाकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।