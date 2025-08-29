Maharashtra: 10 घंटे की होगी शिफ्ट, महिलाओं को मिलेगी नाइट ड्यूटी, महाराष्ट्र में श्रम कानूनों में बदलाव की तैयारी

अगर यह बदलाव लागू हुआ तो इसका असर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर होगा। अभी महाराष्ट्र में प्रतिदिन 9 घंटे काम का नियम है। इसे 10 घंटे करने के लिए सरकार को महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन करना होगा। यह नियम दुकानों, होटलों, मनोरंजन केंद्रों और निजी व्यवसायों में काम के घंटे और नौकरी की शर्तें तय करता है। अभी यह अधिनियम 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।