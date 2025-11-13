मेरी शादी करवा दो, मैं अहसान मानूंगा…शरद पवार के सामने युवक ने रखी अनोखी मांग

शरद पवार से युवक ने लगाई शादी कराने की गुहार (Photo: IANS/File)
Young Man Marriage Plea to Sharad Pawar: महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते विवाह संकट की एक अनोखी झलक उस समय देखने को मिली, जब अकोला के एक युवक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को चिट्ठी लिखकर शादी में मदद की गुहार लगा दी। 34 वर्षीय युवक ने कहा कि वह वरिष्ठ नेता का यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है।
यह मामला 8 नवंबर को तब सामने आया, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) अध्यक्ष शरद पवार किसानों के संवाद कार्यक्रम के लिए अकोला पहुंचे थे। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के बाद पवार ने किसानों और युवाओं से मुलाकात की, जहां कई लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़ी चिट्ठियां उन्हें सौंपीं। इन्हीं पत्रों में एक युवक का शादी में मदद मांगने वाला पत्र भी शामिल था।
युवक ने पत्र में लिखा कि उसे डर है कि वह आजीवन कुंवारा रह जाएगा। उसने पवार से विनती की कि उसकी शादी करवाने में मदद की जाए। चिट्ठी में उसने यह भी लिखा कि उसे किसी भी समाज की लड़की चलेगी और घर जमाई बनने को भी तैयार है।
पत्र में युवक ने लिखा, “मेरी उम्र लगातार बढ़ रही है। हो सकता है आगे चलकर मेरी शादी ही न हो पाए। मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए मेरे जीवन को ध्यान में रखते हुए कृपया मुझे पत्नी ढूंढने में मदद करें। किसी भी समाज की लड़की चलेगी। मैं उसके घर भी रह लूंगा और घर-परिवार की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। कृपया मुझे एक नया जीवन दीजिए। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा।”
यह चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है। हालांकि शरद पवार की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
