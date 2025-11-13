मेरी शादी करवा दो, मैं अहसान मानूंगा…शरद पवार के सामने युवक ने रखी अनोखी मांग

Young Man Marriage Plea to Sharad Pawar: महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते विवाह संकट की एक अनोखी झलक उस समय देखने को मिली, जब अकोला के एक युवक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को चिट्ठी लिखकर शादी में मदद की गुहार लगा दी। 34 वर्षीय युवक ने कहा कि वह वरिष्ठ नेता का यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है।