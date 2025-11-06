Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने की आत्महत्या, शिवसेना नेता पर लगा गंभीर आरोप

Viral Video: परिवार का कहना है कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और धमकियों से युवक को गहरा मानसिक आघात पहुंचा था। सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 06, 2025

Sambhajinagar viral video suicide

सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर युवक ने की आत्महत्या (Photo: X/@pravin)

महाराष्ट्र के जालना जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है। छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के नाम की तख़्ती के नीचे लघुशंका करते दो युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद लगातार ट्रोलिंग और धमकियों से तंग आकर उसमे से एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का नाम महेश आडे (28 वर्ष) है।

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना जालना जिले के ढोकमल तांडा गांव की है। कुछ दिनों पहले, संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पर दो युवक नामफलक के नीचे लघुशंका कर रहे थे। घटना के समय दोनों युवक नशे में थे। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद दोनों युवकों ने एक वीडियो बनाया और अपनी करतूत के लिए माफी मांगी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका।

इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा था, जिस वजह से दोनों युवकों को लगातार धमकियां भी मिल रही थी। कथित तौर पर इस तनाव और अपमान से परेशान होकर महेश ने जान देने का फैसला लिया। आत्महत्या से पहले उसने अपने एक करीबी दोस्त से कहा भी कि यह सब अब उससे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए वह आत्महत्या कर लेगा। और कुछ ही समय बाद उसने गांव की एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी।

परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि महेश को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और धमकियों से गहरा मानसिक आघात पहुंचा था। आष्टी पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। परिजनों ने महेश का वीडियो वायरल करने वालों और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

छत्रपति संभाजीनगर के शिवसेना जिला प्रमुख राजेंद्र जंजाल का नाम भी इस प्रकरण में सामने आया है, जिन पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया है।

यह पूरी घटना सोशल मीडिया ट्रोलिंग के गंभीर परिणाम को उजागर करती है। गलती के लिए माफी मांगने के बावजूद एक युवक को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने लोगों से ऐसे आपत्तिजनक वीडियो शेयर न करने की अपील की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Nov 2025 01:20 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने की आत्महत्या, शिवसेना नेता पर लगा गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेटे और बाप की ‘टाइम-टेबल’ थ्योरी, अभिषेक बच्चन ने बताई ‘दो घड़ियां’ पहनने की अजीब वजह

बेटे और बाप की 'टाइम-टेबल' थ्योरी, अभिषेक बच्चन ने बताई 'दो घड़ियां' पहनने की अजीब वजह
बॉलीवुड

‘बड़े लोग बेहतर होते हैं, प्रैक्टिस होती है…’ट्व‍िंकल खन्‍ना ने यंग लवर्स को ‘पार्टनर बदलने’ पर दी सलाह

'बड़े लोग बेहतर होते हैं, प्रैक्टिस होती है...'ट्व‍िंकल खन्‍ना ने यंग लवर्स को 'पार्टनर बदलने' पर दी सलाह
बॉलीवुड

महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल! उद्धव-राज के बीच में आई कांग्रेस, किसे होगा नुकसान?

Raj Thackeray BMC Election
मुंबई

‘मैं बेड पर थी और वो मेरे पास…’, फराह खान के कमरे में घुस गया था डायरेक्टर, सालों बाद किया बड़ा खुलासा

Farah Khan Reveals famous Director
बॉलीवुड

‘बहस मत करो, तुम्हारी एक्स बाहर चप्पल लेकर खड़ी होगी…’ फरहाना भट्ट ने अभिषेक पर किया भड़काऊ कमेंट

'बहस मत करो, तुम्हारी एक्स बाहर चप्पल लेकर खड़ी होगी...' फरहाना भट्ट ने अभिषेक पर किया भड़काऊ कमेंट
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.