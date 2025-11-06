महाराष्ट्र: आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने की आत्महत्या, शिवसेना नेता पर लगा गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर युवक ने की आत्महत्या (Photo: X/@pravin)
महाराष्ट्र के जालना जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है। छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के नाम की तख़्ती के नीचे लघुशंका करते दो युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद लगातार ट्रोलिंग और धमकियों से तंग आकर उसमे से एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का नाम महेश आडे (28 वर्ष) है।
मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना जालना जिले के ढोकमल तांडा गांव की है। कुछ दिनों पहले, संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पर दो युवक नामफलक के नीचे लघुशंका कर रहे थे। घटना के समय दोनों युवक नशे में थे। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद दोनों युवकों ने एक वीडियो बनाया और अपनी करतूत के लिए माफी मांगी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका।
इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा था, जिस वजह से दोनों युवकों को लगातार धमकियां भी मिल रही थी। कथित तौर पर इस तनाव और अपमान से परेशान होकर महेश ने जान देने का फैसला लिया। आत्महत्या से पहले उसने अपने एक करीबी दोस्त से कहा भी कि यह सब अब उससे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए वह आत्महत्या कर लेगा। और कुछ ही समय बाद उसने गांव की एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी।
परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि महेश को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और धमकियों से गहरा मानसिक आघात पहुंचा था। आष्टी पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। परिजनों ने महेश का वीडियो वायरल करने वालों और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
छत्रपति संभाजीनगर के शिवसेना जिला प्रमुख राजेंद्र जंजाल का नाम भी इस प्रकरण में सामने आया है, जिन पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया है।
यह पूरी घटना सोशल मीडिया ट्रोलिंग के गंभीर परिणाम को उजागर करती है। गलती के लिए माफी मांगने के बावजूद एक युवक को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने लोगों से ऐसे आपत्तिजनक वीडियो शेयर न करने की अपील की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग