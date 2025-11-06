महाराष्ट्र: आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने की आत्महत्या, शिवसेना नेता पर लगा गंभीर आरोप

इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा था, जिस वजह से दोनों युवकों को लगातार धमकियां भी मिल रही थी। कथित तौर पर इस तनाव और अपमान से परेशान होकर महेश ने जान देने का फैसला लिया। आत्महत्या से पहले उसने अपने एक करीबी दोस्त से कहा भी कि यह सब अब उससे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए वह आत्महत्या कर लेगा। और कुछ ही समय बाद उसने गांव की एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी।