‘जय श्री राम’ के गाने को लेकर बहस, फिर भड़की हिंसा! मुंबई के मलाड इलाके में झड़प की इनसाइड स्टोरी

कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने मलाड इलाके में दो गुटों के बीच ‘जय श्री राम’ बोलने के बाद शुरू हुई हिंसक झड़प पर कहा, "श्रीराम का नारा लगाने से विवाद होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग जाकर जानबूझकर मुस्लिम बस्ती में या वहां जो मस्जिद रहती है, वहां जाकर जानबूझकर गड़बड़ी करते हैं। श्रीराम से मुसलमानों का विरोध होने का सवाल ही नहीं है। श्रीराम के बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, उन्हें इमाम ए हिंद कहा है, मुसलमान श्रीराम का आदर करते हैं, ये लोग श्रीराम का नाम लेकर हिंसा करते है…"