Mumbai: सगे मामा के प्यार में घर छोड़कर भागी नाबालिग, वहां पहुंची तो गंवानी पड़ी जान!

वालिव पुलिस के अनुसार, किशोरी 15 नवंबर को मुंबई के मानखुर्द स्थित अपने घर से निकलकर वसई (पूर्व) में रहने वाले आरोपी मामा के पास पहुंची थी। पुलिस जब इस मामले की जांच में आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। आरोपी और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम संबंध थे। बताया जा रहा है कि वह अपने सगे मामा से शादी करने के लिए ही घर से भागकर वसई गई थी। लेकिन आरोपी को लगा कि लड़की उसके लिए बोझ बन सकती है, जिसके बाद उसने उसे मारने का फैसला किया।