Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे 27 अगस्त को मुंबई करेंगे कूच, आंदोलनकारियों के नाश्ते से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था

Maratha Andolan in Mumbai: मुंबई में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने से पहले मनोज जरांगे लगातार दौरा कर रहे हैं। मराठा समुदाय ने आंदोलन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 26, 2025

Manoj Jarange Maratha Reservation
मनोज जरांगे ने फिर दी चेतावनी

Manoj Jarange Warn Maharashtra Government: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर आंदोलन जोर पकड़ रही है। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मनोज जरांगे पाटील 27 अगस्त को हजारों समर्थकों के साथ मुंबई कूच करेंगे। 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में उन्होंने आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन की तैयारी पूरे जोर-शोर से शुरू हो गई है। रास्ते में आंदोलनकारियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है।

आंतरवाली सराटी के करीब साष्ट पिंपलगाव में स्थानीय नागरिक और सरपंच ने आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया है। यहां गरमा-गरम पालक पूरी और चटनी परोसी जाएगी। इसके लिए गांव में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले अन्य ठिकानों पर भी नाश्ता और भोजन की सुविधा होगी ताकि किसी आंदोलनकारी को परेशानी न हो।

धाराशिव जिले के मराठा समाज के लोग भी आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के गांव आंतरवाली सराटी के लिए निकलेंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब आरक्षण मिलने तक वह डटे रहेंगे, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है।

ये भी पढ़ें

मराठा आंदोलन: ‘फडणवीस तुम्हारा करियर तो बर्बाद है, PM मोदी को कलंकित मत करो…’, मनोज जरांगे ने दी चेतावनी
मुंबई
Devendra Fadnavis and Manoj Jarange

मनोज जरांगे ने मुंबई मार्च के रूट का खुलासा कर दिया है। 27 अगस्त को आंतरवाली सराटी से निकलने के बाद पैठण, शेवगाव, पांढरीपुल, अहमदनगर और आलेफाटा होते हुए उनका पहला ठहराव शिवनेरी किला होगा। जहां रातभर विश्राम के बाद सुबह मार्च फिर शुरू होगा।

मनोज जरांगे ने फिर दी चेतावनी

मनोज जरांगे ने साफ कहा है कि 26 अगस्त तक सरकार ने आरक्षण का फैसला लिया तो ठीक है, नहीं तो आंदोलनकारी सीधे मुंबई पहुंचकर ही सरकार से बातचीत करेंगे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस नीत सरकार पर आरक्षण टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मराठों को आरक्षण देने के बजाय बहानेबाजी कर रही है। आरक्षण देने की बात आई तो सीएम फडणवीस अपनी मां को आगे कर रहे हैं। उनकी मां के बारे में मैंने कुछ शब्द कहे होंगे तो वह बयान मैं वापस ले चुका हूं। असल में वह मराठाओं को आरक्षण देना ही नहीं है और हमें मुंबई भी आने नहीं देना चाहते।

अब पूरे राज्य की निगाहें 29 अगस्त पर टिकी हैं, जब मुंबई में मराठा समाज अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगा। दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन के दौरान लाखों मराठा मुंबई की सड़कों पर होंगे और मायानगरी ठप पड़ जाएगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2025 10:43 pm

Published on:

26 Aug 2025 09:00 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे 27 अगस्त को मुंबई करेंगे कूच, आंदोलनकारियों के नाश्ते से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.