मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे 27 अगस्त को मुंबई करेंगे कूच, आंदोलनकारियों के नाश्ते से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था

मनोज जरांगे ने साफ कहा है कि 26 अगस्त तक सरकार ने आरक्षण का फैसला लिया तो ठीक है, नहीं तो आंदोलनकारी सीधे मुंबई पहुंचकर ही सरकार से बातचीत करेंगे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस नीत सरकार पर आरक्षण टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मराठों को आरक्षण देने के बजाय बहानेबाजी कर रही है। आरक्षण देने की बात आई तो सीएम फडणवीस अपनी मां को आगे कर रहे हैं। उनकी मां के बारे में मैंने कुछ शब्द कहे होंगे तो वह बयान मैं वापस ले चुका हूं। असल में वह मराठाओं को आरक्षण देना ही नहीं है और हमें मुंबई भी आने नहीं देना चाहते।