Mumbai Fire: ताड़देव में 16 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग; नवी मुंबई में धू-धू कर जला थिएटर

आग बुझाने के लिए कम से कम चार दमकल गाड़ियों को मौके पर तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग, बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट) और नगर निगम के वार्ड कर्मचारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है और जांच जारी है।