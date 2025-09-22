मुंबई में घर खरीदना होगा आसान, कीमतों को लेकर MHADA जल्द देगी खुशखबरी!

गौरतलब हो कि अगस्त 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबईवासियों को बड़ी राहत दी थी। तब उपमुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि म्हाडा की मुंबई लॉटरी में घोषित घरों की कीमत की लागत घटाने का फैसला किया गया है। नई दरों के अनुसार, अति निम्न आय वर्ग (EWS) के लिए घरों की कीमत में 25 प्रतिशत तक की कटौती होगी। वहीं, निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए 20 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए 15 प्रतिशत और उच्च आय वर्ग (HIG) के लिए 10 प्रतिशत की राहत दी गई।