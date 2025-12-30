MHADA Lottery: नए साल का बड़ा तोहफा! मुंबई के प्राइम लोकेशन पर मिलेगा सस्ते में घर, जानें अपडेट

MHADA Lottery 2026: मुंबई में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए साल 2026 बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। साल 2025 में म्हाडा (MHADA) की कोई बड़ी लॉटरी न निकलने से मायूस हुए लोगों के लिए अब अच्छी खबर है। म्हाडा के मुंबई बोर्ड ने अगले साल की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें बांद्रा पूर्व जैसे प्राइम लोकेशन पर घर कम दाम में मिलने का रास्ता साफ हो गया है।