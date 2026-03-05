नागपुर में नानी की हैवानियत! रंग डालने पर मासूम पर उड़ेल दिया खौलता पानी, 45% झुलसा

होली के दिन महाराष्ट्र के नागपुर से एक बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। रंग डालने पर आगबबूला हुई नानी ने अपने ही चार साल के नाती पर उबलता पानी डाल दिया, जिससे मासूम बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वह 45 प्रतिशत तक झुलस गया है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।