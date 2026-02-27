तूने चिकन पीस ज्यादा खाया… 12 साल के मासूम की बड़े भाई ने की हत्या, पिता ने बताया ‘हादसा’

महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चिकन खाने को लेकर हुए मामूली विवाद में 12 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप उसके ही 21 साल के चचेरे भाई पर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मामले को हादसा दिखाने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप में मृतक के पिता को भी आरोपी बनाया गया है।