मुंबई एसी लोकल का विस्तार: वीकडे में 133 और वीकेंड पर 106 सेवाएं, यात्रियों को बड़ी राहत

मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों में अब सफर और ज्यादा आरामदायक होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में एसी लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने मुंबई उपनगरीय खंड में वातानुकूलित लोकल सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ाई है।