शर्मनाक! 7 साल की बहन से चचेरे भाई ने किया रेप, पुलिस बोली- आरोपी ने कई बार किया गलत काम, उसे…

अधिकारियों ने बताया कि जालना जिले में एक 14 वर्षीय किशोर के खिलाफ अपनी सात वर्षीय चचेरी बहन के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन (Sadar Bazaar Police Station) ने आरोपी भाई के खिलाफ बलात्कार के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (Pocso Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।