मुंबई

शर्मनाक! 7 साल की बहन से चचेरे भाई ने किया रेप, पुलिस बोली- आरोपी ने कई बार किया गलत काम, उसे…

Maharashtra Brother Rape Sister Crime: महाराष्ट्र में 14 वर्षीय किशोर के खिलाफ अपनी सात वर्षीय चचेरी बहन के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 15, 2025

Maharashtra minor girl rape
सांकेतिक तस्वीर

महाराष्ट्र के जालना जिले से भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जहां 14 साल के चचेरे भाई ने अपनी सात साल की बहन के साथ कई बार बलात्कार किया और उसे इस बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी। फिलहाल, नाबालिग आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

अधिकारियों ने बताया कि जालना जिले में एक 14 वर्षीय किशोर के खिलाफ अपनी सात वर्षीय चचेरी बहन के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन (Sadar Bazaar Police Station) ने आरोपी भाई के खिलाफ बलात्कार के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (Pocso Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

सदर बाजार थाने के इंस्पेक्टर संदीप भारती ने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि संदिग्ध नाबालिग ने छोटी बहन के साथ कथित तौर पर तीन बार दुष्कर्म किया था। यह कथित मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने दर्द की शिकायत की और परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए।

डॉक्टरों ने जांच के बाद दुष्कर्म की आशंका जताई और बच्ची को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया और पुलिस को मामले की सूचना दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि वे आरोपी किशोर को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेंगे। जबकि इस मामले की आगे की जांच पिंक मोबाइल स्क्वाड को सौंप दी गई है। इस घटना से हड़कंप मच गया है।

Published on:

15 Aug 2025 01:19 pm

शर्मनाक! 7 साल की बहन से चचेरे भाई ने किया रेप, पुलिस बोली- आरोपी ने कई बार किया गलत काम, उसे…

