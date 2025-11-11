Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

स्कूल यूनिफॉर्म में नाबालिग लड़की ने चलाई ऑटो, बगल में बैठा ड्राइवर, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई

School Girl Drive Auto Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में एक स्कूल की नाबालिग छात्रा व्यस्त सड़क पर तेजी से ऑटोरिक्शा चलाती नजर आ रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 11, 2025

minor school girl drive auto in Maharashtra

स्कूल गर्ल चला रही ऑटो (Photo: X/@Rajmajiofficial)

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दी है। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक नाबालिग लड़की व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से ऑटो-रिक्शा चलाती दिखाई दे रही है। जबकि ऑटो की पिछली सीट पर तीन से चार स्कूली छात्राएं बैठी हैं, जबकि आगे की सीट पर असली ड्राइवर मौजूद है, जो खुद स्टीयरिंग संभालने के बजाय उस नाबालिग छात्रा को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग देता नजर आ रहा है।

स्कूटर पर पीछे आ रहे एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कार्रवाई की मांग की। देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। यह घटना न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की खुली धज्जियां उड़ाती है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। सरकार की सख्त गाइडलाइनों और लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के बावजूद ऐसे खतरनाक और गैरकानूनी कृत्य थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए खोपोली पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई की है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी पर बच्चों की जान खतरे में डालने और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप है।

खोपोली से चौंकाने वाला वीडियो वायरल-

पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से इस तरह की घटनाओं पर सख्त निगरानी रखने की मांग की जा रही है। वहीं, माता-पिता और स्कूल प्रशासन से भी अपील की गई है कि वे बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

खोपोली का यह वीडियो एक बार फिर याद दिलाता है कि छात्र सुरक्षा केवल नियमों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भी आती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस और आरटीओ इस गंभीर मामले के सामने आने के बाद क्या ठोस कदम उठाते हैं।

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / स्कूल यूनिफॉर्म में नाबालिग लड़की ने चलाई ऑटो, बगल में बैठा ड्राइवर, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई

