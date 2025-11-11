स्कूल यूनिफॉर्म में नाबालिग लड़की ने चलाई ऑटो, बगल में बैठा ड्राइवर, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दी है। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक नाबालिग लड़की व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से ऑटो-रिक्शा चलाती दिखाई दे रही है। जबकि ऑटो की पिछली सीट पर तीन से चार स्कूली छात्राएं बैठी हैं, जबकि आगे की सीट पर असली ड्राइवर मौजूद है, जो खुद स्टीयरिंग संभालने के बजाय उस नाबालिग छात्रा को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग देता नजर आ रहा है।