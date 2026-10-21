SGNP: टार्च की रोशनी को समझा जानवर, चला दी गोली! नगर निगम कर्मी की मौत, डॉक्टर समेत 6 गिरफ्तार

Mira Bhayandar News: महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) में जंगली सूअर के शिकार के दौरान कथित तौर पर गलती से चलाई गई गोली लगने से नगर निगम के 60 वर्षीय सफाईकर्मी की मौत हो गई। घटना मीरा-भायंदर के चेना गांव के जंगल की है। मृतक की पहचान विजय सुखरू सापटे के रूप में हुई है, जो वेलकरी पाड़ा इलाके में रहते थे। इस मामले में डॉक्टर राजेश पालांडे समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गोली लगने से मौत होने के बावजूद मामले को छिपाने के लिए मृतक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया और कथित तौर पर गलत मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया गया। पुलिस अब गोली चलाने वाले व्यक्ति, हथियार की वैधता और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पीछे की परिस्थितियों की जांच कर रही है।