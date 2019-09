मुंबई का हर दिल बोल रहा, ये वक्त मेरा, मुझको लौटा दो...

मुंबई का हर दिल ( Every heart of Mumbai ) बोल रहा, ये वक्त मेरा, मुझको लौटा दो, ( This is my time, return me ) मुंबई मिनटों में ( Mumbai in minutes ), बेहद नायाब तरीके से वीडियो ( Video ) में पिरोई गई धुन, बेहद नायाब संगीत ( Unsurpassed music ) की धुनों से पिरोया गया यह गीत 'यह वक्त मेरा, मुझको लौटा दो...' को एमएमआरडीए ( MMRDA ) की ओर से प्रसारित किया गया है