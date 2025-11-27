मम्मी और अंकल गंदा काम करवाते हैं… टीचर से बोली नाबालिग छात्रा, मुंबई में शर्मनाक कांड

मुंबई के घाटकोपर इलाके से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपनी ही मां और पड़ोसी शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि दोनों ने पैसे के लिए उसे जबरन देह व्यापार में धकेल दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।