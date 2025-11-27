Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

मम्मी और अंकल गंदा काम करवाते हैं… टीचर से बोली नाबालिग छात्रा, मुंबई में शर्मनाक कांड

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 27, 2025

Maharashtra School crime

मुंबई में शर्मनाक घटना (AI Image)

मुंबई के घाटकोपर इलाके से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपनी ही मां और पड़ोसी शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि दोनों ने पैसे के लिए उसे जबरन देह व्यापार में धकेल दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

स्कूल टीचर को बताई आपबीती

पीड़िता के अनुसार, अप्रैल से ही उसकी मां और पड़ोसी उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे थे। जब उससे यह सब सहा नहीं गया तो बच्ची ने हिम्मत जुटाई और अपनी सहेली को पूरी बात बता दी। सहेली के कहने पर पीड़िता ने फिर क्लास टीचर को इस यातना के बारे में बताया।

नाबालिग ने अपनी टीचर से कहा कि उसकी मां और अंकल उसे देह व्यापार के लिए मजबूर करते हैं। पीड़िता ने यह भी बताया कि वह बचने के लिए एक बार तीन दिनों तक अपनी दोस्त के घर भागकर भी रही थी, लेकिन घर लौटने पर उसकी पिटाई की गई और उसे फिर से वही घिनौना काम करवाया जाने लगा।

टीचर बच्ची की बात सुनकर सन्न रह गई और तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर ली है।

अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), 98 (बच्चे को वेश्यावृति के लिए बेचना) और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, नाबालिग ने अत्याचार से तंग आकर मां और पड़ोसी के खिलाफ शिकायत करने का फैसला लिया। पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि बच्ची को न्याय मिल सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके।

Updated on:

27 Nov 2025 08:18 pm

Published on:

27 Nov 2025 08:13 pm

मुंबई में शर्मनाक कांड

