काम पर गया था पति, घर लौटा तो बिछी थीं दो लाशें! पुणे में दिल दहला देने वाली वारदात

पुणे में दिल दहला देने वाली वारदात (Photo: IANS/File)
महाराष्ट्र के पुणे जिले से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। शहर के वारजे मालवाडी इलाके में एक मां ने अपनी ही 2 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। इस घटना के पीछे की वजह ने पूरे इलाके को सुन्न कर दिया है।
यह खौफनाक वारदात वारजे के गोकुलनगर पठार इलाके की है। मृतक महिला की पहचान छाया देवडकर (28) और उनकी बेटी शारवी (2 साल 3 महीने) के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि छाया ने अपनी बेटी शारवी के हाथ-पैर टेप से बांध दिए थे। इसके बाद उसने रस्सी से बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद भी पंखे से लटककर जान दे दी।
छाया के पति आदिनाथ देवडकर (30) शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे जब काम से घर लौटे, तो अंदर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटी सी शारवी पालने में बेसुध पड़ी थी और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे, वहीं पत्नी छाया फंदे से लटकी हुई थी। आदिनाथ की चीख सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। एसीपी शीतल जानवे और पुलिस निरीक्षक धेंडे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।
पुलिस की प्राथमिक जांच में इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजह शारवी की बीमारी बताई जा रही है। दरअसल शारवी जन्म से ही हड्डियों की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन बेटी की हालत देख मां छाया गहरे तनाव में चली गई थीं। इसी के चलते उन्होंने यह खौफनाक फैसला लिया।
पुलिस ने आदिनाथ देवडकर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। चूंकि छाया ने पहले अपनी बेटी की हत्या की, इसलिए पुलिस ने तकनीकी रूप से मृतक छाया के खिलाफ ही अपनी बेटी के खून का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
