काम पर गया था पति, घर लौटा तो बिछी थीं दो लाशें! पुणे में दिल दहला देने वाली वारदात

छाया के पति आदिनाथ देवडकर (30) शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे जब काम से घर लौटे, तो अंदर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटी सी शारवी पालने में बेसुध पड़ी थी और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे, वहीं पत्नी छाया फंदे से लटकी हुई थी। आदिनाथ की चीख सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। एसीपी शीतल जानवे और पुलिस निरीक्षक धेंडे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।