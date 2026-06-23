MSRTC कर्मचारियोंकी लॉटरी: महाराष्ट्र सरकार ने वेतन और भत्तों में की भारी बढ़ोतरी; DA और HRA बढ़े, हर महीने आएगा ज्यादा वेतन

DA and HRA Increment: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि सरकार एसटी कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कर्मचारियों को मिलने वाले अलग-अलग भत्तों में की गई वृद्धि का पूरा ब्यौरा पेश किया है। संशोधित प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों और वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ता (DA) 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है, यानी इसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, मकान किराया भत्ता (HRA) को शहरों की श्रेणी के अनुसार 8, 16 और 24 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 10, 20 और 30 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) भी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे उनकी कुल आय में और इजाफा होगा।