मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर मिली सड़ी-गली लाश, 16 दिनों में 6 शव मिलने से पुलिस भी हैरान

मुंबई से सटे वसई-विरार नगर निगम क्षेत्र में पिछले दो हफ्तों से सनसनी फैली हुई है। बीते 16 दिनों के भीतर पुलिस ने अलग-अलग इलाकों से 5 शव बरामद किए हैं। इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत 21 मार्च को हुई, वसई-विरार में लाशों के मिलने का सिलसिला पिछले 16 दिनों से थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं सिर कटी लाश तो कहीं सड़े-गले शव मिलने से सवाल उठ रहे हैं। विरार पूर्व के शिरवली में एक महिला के सड़े-गले शव के मिला था। पुलिस की मुस्तैदी से इस मामले का खुलासा हुआ कि महिला की हत्या खुद उसके पति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर की थी। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर मामलों की जांच कर रही है।