महाराष्ट्र: शिवसेना नेता की सरेआम हत्या, पुलिस ने आरोपी को मारी गोली, नांदेड़ में 3 दिन में 5वां मर्डर

नांदेड में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले तीन दिनों में पांच हत्याएं हो चुकी हैं। दो दिन पहले भाग्यनगर इलाके में वर्चस्व की जंग में अनिल पंजाबी उर्फ 'सदा गैंग' और 'साई लाला गैंग' के बीच हुए गैंगवार के चलते सदा गैंग के तीन बदमाशों अरिजीत सिंह चव्हान, मोहम्मद अरबाज और सैयद अवेज की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वजीराबाद इलाके में रज्जू सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई और अब सोनू कल्याणकर की हत्या ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।