महाराष्ट्र: शिवसेना नेता की सरेआम हत्या, पुलिस ने आरोपी को मारी गोली, नांदेड़ में 3 दिन में 5वां मर्डर

भाजपा छोड़ थामा था शिंदे गुट का दामन, हुई हत्या (Photo: X/IANS)
महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महज 72 घंटों में हुई पांच हत्याओं ने शहर में सनसनी मचा दी है। सोमवार तड़के नांदेड़ के श्रीनगर इलाके में शिवसेना (शिंदे गुट) के युवा सेना शहर अध्यक्ष सोनू कल्याणकर (35) की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, 35 वर्षीय सोनू कल्याणकर रोज की तरह सुबह करीब 5:30 बजे घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। श्रीनगर मार्ग पर पहुंचते ही तीन से चार हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और धारदार हथियार से पेट व पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर रूप से घायल कल्याणकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हमलावर फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है।
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगा। कई बार चेतावनी देने के बाद भी जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने उसके पैर पर गोली चलाई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है।
गौरतलब है कि सोनू कल्याणकर पर यह पहला हमला नहीं था। तीन साल पहले रिंदा गैंग के सदस्य गोलू मंगनाले ने उन पर सरेआम फायरिंग की थी, जिसमें वे बाल-बाल बचे थे। फिलहाल गोलू जेल में है, लेकिन पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड के तार जेल में बंद गैंगस्टरों से जुड़े हैं।
गौरतलब है कि रियल एस्टेट व्यवसायी सोनू कल्याणकर सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे और हाल ही में भाजपा छोड़कर शिवसेना (एकनाथ शिंदे) में शामिल हुए थे। जिसके बाद उन्हें शिंदे गुट की युवा सेना का शहर अध्यक्ष बनाया गया था।
नांदेड में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले तीन दिनों में पांच हत्याएं हो चुकी हैं। दो दिन पहले भाग्यनगर इलाके में वर्चस्व की जंग में अनिल पंजाबी उर्फ 'सदा गैंग' और 'साई लाला गैंग' के बीच हुए गैंगवार के चलते सदा गैंग के तीन बदमाशों अरिजीत सिंह चव्हान, मोहम्मद अरबाज और सैयद अवेज की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वजीराबाद इलाके में रज्जू सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई और अब सोनू कल्याणकर की हत्या ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लगातार हो रही इन वारदातों से शहर में दहशत का माहौल है और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी मामलों की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग