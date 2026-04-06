बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार के फोन के बावजूद कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार, नाम वापस लेने के लिए रखी शर्त

महाराष्ट्र की हाई-प्रोफाइल सीट बारामती में विधानसभा उपचुनाव का रण अब पूरी तरह सज चुका है। वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर भाजपा नीत महायुति गठबंधन की ओर से सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) चुनावी मैदान में हैं। हालांकि, महायुति इस चुनाव को निर्विरोध कराने की कोशिश में थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से आकाश मोरे को प्रत्याशी बनाये जाने के कारण अब यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सुनेत्रा पवार ने खुद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को फोन कर समर्थन मांगा था, इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जबकि उद्धव की शिवसेना (UBT) और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) ने बारामती उपचुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए है।