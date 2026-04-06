महिला आरक्षण बिल पर अभिनेता मुकेश ऋषि ने दी प्रतिक्रिया, बोले- हम कई सालों से कोशिश कर रहे थे

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा संसद के विशेष सत्र में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने से जुड़े संशोधन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव देश की राजनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश ऋषि ने कहा कि लंबे समय से इस तरह के कदम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और अब जब यह पहल आगे बढ़ रही है, तो यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।