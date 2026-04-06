6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

महिला आरक्षण बिल पर अभिनेता मुकेश ऋषि ने दी प्रतिक्रिया, बोले- हम कई सालों से कोशिश कर रहे थे

Mukesh Rishi On Women Reservation Bill In India: संसद में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े विधेयक को लेकर अभिनेता मुकेश ऋषि ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है एक्टर ने, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 06, 2026

Mukesh Rishi On Women Reservation Bill In India

Mukesh Rishi On Women Reservation Bill In India (सोर्स- एक्स)

Mukesh Rishi On Women Reservation Bill In India: संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। इस अहम मुद्दे पर अब बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऋषि मुकेश ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

मुकेश ऋषि ने मुद्दे पर क्या कहा? (Mukesh Rishi On Women Reservation Bill In India)

ANI से बात करते हुए उन्होंने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और पॉजिटिव कदम बताया है। उनके मुताबिक ये फैसला न सिर्फ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा बल्कि समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत करेगा।

केंद्र सरकार द्वारा हो रही तैयारी

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा संसद के विशेष सत्र में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने से जुड़े संशोधन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव देश की राजनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश ऋषि ने कहा कि लंबे समय से इस तरह के कदम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और अब जब यह पहल आगे बढ़ रही है, तो यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

बातचीत के दौरान बोले एक्टर (Mukesh Rishi On Women Reservation Bill In India)

मुकेश ऋषि ने बातचीत के दौरान कहा कि आज की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। चाहे चिकित्सा हो, खेल जगत हो, सेना हो या फिर विमानन क्षेत्र- हर जगह महिलाओं ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि समाज की सोच में बदलाव आने में जरूर समय लगा, लेकिन अब महिलाएं अपनी क्षमता से हर सीमा को पार कर रही हैं।

अभिनेता ने ये भी कहा कि शिक्षा ने महिलाओं की प्रगति में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। पहले जहां अवसरों की कमी के कारण महिलाएं राजनीति जैसे क्षेत्रों में कम नजर आती थीं, वहीं आज स्थिति तेजी से बदल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से नीति निर्माण में भी संतुलन और संवेदनशीलता आएगी।

खेल जगत में उपलब्धियों पर भी की बात

मुकेश ऋषि ने खेल जगत में भारतीय महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब महिलाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती हैं, तो राजनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी वे अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं। उनके मुताबिक, ये आरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा और समाज में समान अवसरों की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा।

कानून को लागू करना है सरकार की योजना

गौरतलब है कि सरकार की योजना के अनुसार आगामी वर्षों में इस कानून को लागू करने की दिशा में जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, ताकि भविष्य के चुनावों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। इस पहल को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और मुकेश ऋषि का बयान भी इसी समर्थन की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

कुल मिलाकर, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। ऐसे में फिल्म जगत से लेकर आम नागरिकों तक, हर वर्ग के लोग इस फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राघव चड्ढा का नाम सुनते ही अंजान बनीं पत्नी परिणीति चोपड़ा, बोलीं- मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं
बॉलीवुड
Parineeti Chopra On Raghav Chadha Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Apr 2026 05:58 pm

Published on:

06 Apr 2026 05:57 pm

Hindi News / News Bulletin / महिला आरक्षण बिल पर अभिनेता मुकेश ऋषि ने दी प्रतिक्रिया, बोले- हम कई सालों से कोशिश कर रहे थे

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर भव्य ध्वजारोहण, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय बोले…यह राष्ट्रसेवा, त्याग और समर्पण की एक सतत यात्रा का उत्सव है

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

भोपाल में VIP सुरक्षा में बड़ी चूक, मंत्री विश्वास सारंग के बंगले में चोरी, मेडल-मोमेंटो ले उड़े चोर

mp news Theft at Minister Vishvas Sarang Bungalow in bhopal Thieves Flee with Medals Mementos
भोपाल

आम उत्पादन पर मौसम की मार, आम आदमी से दूर रहेंगे फलों के राजा

बैंगलोर

‘एमके-84 एयर बम’ के निर्माण की तैयारी, जबलपुर बनेगा उत्पादन का रक्षा हब

MK-84 Air Bombs
जबलपुर

Masora Reservoir: सिटी बजाने वाली बत्तखों से गुलजार मसोरा जलाशय, इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

मसोरा जलाशय (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.