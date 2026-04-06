Karauli Accident: कैलादेवी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 18 लोग घायल

थानाधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के महारपुर गांव निवासी श्रद्धालु कैलादेवी के दर्शन कर अपने गांव वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे मढीली गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के निकट यह हादसा हुआ। चालक चलते वाहन में एक यात्री द्वारा पानी की बोतल मांगने पर पानी की लेने के लिए जैसे ही नीचे की ओर झुका, उसका संतुलन बिगड़ गया और स्टेयरिंग पर नियंत्रण नहीं रहा। इसी कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई।