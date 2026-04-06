6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Karauli Accident: कैलादेवी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 18 लोग घायल

Karauli Accident: श्रद्धालु कैलादेवी के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया, जिसमें 18 लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Santosh Trivedi

Apr 06, 2026

Kaila devi accident

राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी पर सड़क हादसे में घायलों को उठाते लोग व पुलिस। 

Karauli Accident: मासलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी पर स्थित पेट्रोल पंप के समीप सोमवार अपराह्न एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 14 महिलाओं सहित 18 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला चिकित्सालय करौली ले जाकर भर्ती कराया। जहां सभी का उपचार जारी है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को करौली जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

थानाधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के महारपुर गांव निवासी श्रद्धालु कैलादेवी के दर्शन कर अपने गांव वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे मढीली गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के निकट यह हादसा हुआ। चालक चलते वाहन में एक यात्री द्वारा पानी की बोतल मांगने पर पानी की लेने के लिए जैसे ही नीचे की ओर झुका, उसका संतुलन बिगड़ गया और स्टेयरिंग पर नियंत्रण नहीं रहा। इसी कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई।

ये हुए घायल

हादसे में सोनू राजपूत, रविंद्र सिंह राजपूत, सुनीता पत्नी किशन सिंह, बोलो बाई पत्नी सुरजन सिंह, कौशल सिंह, सीता पत्नी सुरेश सिंह, रितिक, बुलबुल पुत्री मनोज, गौरी पुत्री मनोज, काजल, सरोज पुत्री बहादुर सिंह, निधि पुत्री प्रदीप, प्रिया पुत्री सोनू, सलोनी पुत्री संजय, रश्मि पुत्री ब्रजराज सिंह, मुन्नी पुत्र वीरेंद्र सिंह, रितु पत्नी रामवीर सिंह एवं श्यामवीर सिंह सभी राजपूत घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Ajmer News: साथी पुलिसकर्मियों को लगाया चूना, आखिरकार धोखाधड़ी के मामले में 8 साल से फरार सिपाही बर्खास्त
अजमेर
Ajmer Rajasthan news, Ajmer police constable dismissed, Rajasthan police action Ajmer, Ajmer fraud case constable, Sethuram police case Ajmer, Ajmer police corruption news, Rajasthan law enforcement update, Ajmer crime news Rajasthan, police dismissal Rajasthan Ajmer, Ajmer SP Harshvardhan Agrawal, Rajasthan police rules violation, Ajmer property fraud case, Rajasthan police absconding case, Ajmer local crime update, Rajasthan policing news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Apr 2026 06:01 pm

Published on:

06 Apr 2026 05:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Karauli Accident: कैलादेवी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 18 लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RBSE Board 10th Result 2026: परीक्षा से चार माह पहले हुआ था पिता का निधन, अब बेटी ने 99% अंक लाकर नाम किया रोशन

RBSE Board 10th Result
करौली

Rajasthan Accident: खड़े ट्रक से टकराई कार, पांच माह के मासूम की मौके पर मौत, एक दर्जन घायल

Karauli road accident, NH23 accident Rajasthan, Kaila Devi pilgrims accident, Firozabad devotees accident, Rajasthan car truck collision, road accident India news, Karauli breaking news, highway accident Rajasthan, child death accident India, Rajasthan police investigation, Jaipur referral case, tragic road crash India, Uttar Pradesh pilgrims news, India traffic accident, Rajasthan hospital news
करौली

Mustard Prices Hike : सरसों के भावों में आया अचानक उछाल, 6700 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा रेट, किसान खुश

Rajasthan Hindaun City Mustard Prices sudden jump rate reached Rs 6700 per quintal Farmer happy
करौली

करौली: सरकार से मिली स्वीकृति, पांचना बांध से कल छोड़ेंगे पानी, तैयारी में जुटे अधिकारी

Panchana Dam
करौली

Mandi News: तीन दिन बाद खुली कृषि मंडी, 15 हजार कट्टे सरसों की आवक से अटा यार्ड, एक दिन में 5 करोड़ का कारोबार

Sarso Price Rajasthan Today, Sarso Mandi Rate Update India, Sarso MSP News Rajasthan, Sarso Crop Arrival Market, Sarso Bhav Increase News, Sarso Farmers Profit Update, Sarso Mandi Hindaun News, Sarso Rate Today India 2026, Sarso Auction Market Rajasthan, Sarso Demand Supply News, Sarso Trading Market India, Sarso Latest Price Update, Sarso Farming Profit News, Sarso Agriculture News Rajasthan, Sarso Market Trend India
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.