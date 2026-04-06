Ajmer News: साथी पुलिसकर्मियों को लगाया चूना, आखिरकार धोखाधड़ी के मामले में 8 साल से फरार सिपाही बर्खास्त

अजमेर जिला पुलिस की कार्यप्रणाली शाखा (एमओबी) में तैनात सेठुराम के खिलाफ गेगल थाने में धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए सेठुराम ने पुष्कर में रिसोर्ट बनाकर बेचने के बाद गगवाना के पास प्रॉपर्टी व्यवसाय में निवेश किया था। जमीन का बड़ा सौदा करने के बाद उसने बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और साथी जवानों से रकम उधार ले ली। तकादों से परेशान होकर जून 2019 में छुट्टी लेकर गया सिपाही सेठुराम वापस ड्यूटी पर नहीं लौटा।