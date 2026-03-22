Rajasthan Accident: खड़े ट्रक से टकराई कार, पांच माह के मासूम की मौके पर मौत, एक दर्जन घायल

घायलों में विपिन पुत्र रूमान सिंह, रवि पुत्र मातादीन (28 वर्ष), लाल उर्फ देवेंद्र पुत्र छोटेलाल (35 वर्ष), सूखी पत्नी रूप सिंह (40 वर्ष), छोटी पत्नी श्यामवीर, श्यामवती पत्नी लाल (30 वर्ष), कलुआ उर्फ श्यामवीर पुत्र बाबूराम सहित अन्य लोग शामिल हैं। सभी घायलों को करौली के जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। इनमें एक युवक श्यामवीर की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है। डॉ. कैलाश मीणा के अनुसार करीब एक दर्जन घायलों का इलाज जारी है और चिकित्सकीय टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है तथा सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।