Mustard Prices Hike : सरसों के भावों में आया अचानक उछाल, 6700 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा रेट, किसान खुश

वहीं हिण्डौन कृषि उपज मंडी में भरतपुर, अलवर, शमाबाद और जयपुर सहित अन्य जिलों व राज्यों की ऑयल मिलों के लिए सरसों की खरीद में तेजी आ गई। इससे मंडी में सरसों के भावों में प्रतिदिन 100 से 150 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इधर किसानों ने भी भावों के और बढ़ने की उम्मीद में मंडी में आवक कम कर दी है। 14 मार्च तक जहां प्रतिदिन 20 से 25 हजार कट्टे सरसों की आवक हो रही थी, वहीं अब यह घटकर 9 से 10 हजार कट्टे रह गई है।