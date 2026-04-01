6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मलाड हिंसा के बाद गरजा बुलडोजर, दंगाइयों के घर जमींदोज, भाजपा नेता ने कहा- आज वहीं पढूंगा हनुमान चालीसा

Mumbai Malad Clash: मालाड हिंसा की घटना ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) ने दावा किया कि मंदिर के कार्यक्रम में शामिल लोगों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला किया। उन्होंने घोषणा की है कि वे आज उसी स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Apr 06, 2026

Mumbai Malad Violence

मालाड हिंसा के बाद BMC की बड़ी कार्रवाई (Photo: X/@indrajeet8)

मुंबई के मालाड पूर्व स्थित संतोष नगर इलाके में रविवार रात को हिंसक झड़प के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने दंगों में शामिल आरोपियों के अवैध घरों और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसके चलते इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल यहां तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। दिंडोशी पुलिस स्टेशन ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है।

अवैध घरों और दुकानों पर चला जेसीबी

हिंसा के बाद बजरंग दल और स्थानीय नागरिकों ने मांग की थी कि उपद्रवियों के अवैध ठिकानों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सोमवार दोपहर बीएमसी की टीम भारी पुलिस बंदोबस्त और जेसीबी के साथ संतोष नगर पहुंची। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई उन अनधिकृत निर्माणों पर की जा रही है, जिनकी शिकायतें पहले से प्राप्त थीं। हालांकि, इसे दंगाइयों के खिलाफ एक बड़े कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

धार्मिक कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद, झड़प में बदला

यह पूरा मामला संतोष नगर में रविवार देर रात हुए धार्मिक आयोजन से जुड़ा है। इलाके में देवी माता मंदिर में पूजा और फिर शोभा यात्रा निकाली गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में भक्ति गीत बजाए जाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि दिंडोशी पुलिस स्टेशन को दलबल के साथ मौके पर आना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा।

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला!

पूर्व भाजपा पार्षद विनोद मिश्रा ने आरोप लगाया कि इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। जब घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यहां तक कि एक नाबालिग को भी पुलिस ने बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता इलाके में धरने पर बैठ गए। उन्होंने तीन कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने का दावा किया है, जिनका इलाज जोगेश्वरी ट्रॉमा केयर अस्पताल में चल रहा है।

बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई केवल दिखावे के लिए हुई तो वे फिर से आंदोलन करेंगे।

राजनीतिक बयानबाजी भी तेज

इस मामले पर राजनीति भी गरमा गई है। शिवसेना उद्धव गुट के स्थानीय विधायक सुनील प्रभु ने कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

वहीं, भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने भी घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और धार्मिक आयोजन में हमले का आरोप लगाया।

किरीट सोमैया बोले- आज वहीं होगा हनुमान चालीसा पाठ

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया के जरिए हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मंदिर के कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं पर हमला किया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे आज शाम 6 बजे उसी स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सोमैया के इस ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया है ताकि स्थिति दोबारा न बिगड़े।

श्रीराम का नाम लेते है और हिंसा करते हैं- कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, "श्रीराम का नारा लगाने से विवाद होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग जाकर जानबूझकर मुस्लिम बस्ती में या वहां जो मस्जिद रहती है, वहां जाकर जानबूझकर गड़बड़ी करते हैं। श्रीराम से मुसलमानों का विरोध होने का सवाल ही नहीं है। श्रीराम के बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, उन्हें इमाम ए हिंद कहा है, मुसलमान श्रीराम का आदर करते हैं, ये लोग श्रीराम का नाम लेकर हिंसा करते है…"

सुरक्षा कड़ी, हालात पर प्रशासन की नजर

फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कानून के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

मुंबई के मलाड इलाके में भारी बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक गंभीर रूप से घायल, 5 गिरफ्तार
मुंबई
Mumbai Malad violence

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Apr 2026 06:55 pm

Published on:

06 Apr 2026 06:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मलाड हिंसा के बाद गरजा बुलडोजर, दंगाइयों के घर जमींदोज, भाजपा नेता ने कहा- आज वहीं पढूंगा हनुमान चालीसा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाकिस्तानी नेता नबील गबोल पर पहली बार बोले राकेश बेदी, ‘धुरंधर 2’ के जमील जमाली से तुलना पर तोड़ी चुप्पी

Rakesh Bedi On Nabil Gabol Dhurandhar 2
बॉलीवुड

जवानी में तब्बू को बाइक पर इस जगह लेकर जाते थे अक्षय कुमार, अभिनेत्री ने आंख मारते हुए खोला बड़ा राज

Tabbu-Akshay Kumar Friendship Bhoot Bangla Event
बॉलीवुड

बिग बॉस के घर के किचन में चूहे, अभिनेत्री को हुई बीमारी, मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

Sonali Raut Bigg Boss Marathi 6 Controversy
मनोरंजन

भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने ‘धुरंधर 2’ को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर कसा तंज, बोले- ‘एक नया कबूतर पकड़ लिए हैं लोग!’

Ravi Kishan On Dhurandhar 2
बॉलीवुड

महिला आरक्षण बिल पर अभिनेता मुकेश ऋषि ने दी प्रतिक्रिया, बोले- हम कई सालों से कोशिश कर रहे थे

Mukesh Rishi On Women Reservation Bill In India
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.