मलाड हिंसा के बाद गरजा बुलडोजर, दंगाइयों के घर जमींदोज, भाजपा नेता ने कहा- आज वहीं पढूंगा हनुमान चालीसा

कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, "श्रीराम का नारा लगाने से विवाद होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग जाकर जानबूझकर मुस्लिम बस्ती में या वहां जो मस्जिद रहती है, वहां जाकर जानबूझकर गड़बड़ी करते हैं। श्रीराम से मुसलमानों का विरोध होने का सवाल ही नहीं है। श्रीराम के बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, उन्हें इमाम ए हिंद कहा है, मुसलमान श्रीराम का आदर करते हैं, ये लोग श्रीराम का नाम लेकर हिंसा करते है…"