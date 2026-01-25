रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! 26 जनवरी से इस रूट पर दौड़ेगी 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस

वंदे भारत ट्रेन (File Photo)
Vande Bharat Train: पश्चिम रेलवे ने गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2026) से यात्रियों की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के परिचालन और संरचना में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को अब 20 कोच के साथ चलाया जाएगा, जबकि कर्णावती एक्सप्रेस का टर्मिनल अस्थायी रूप से बांद्रा टर्मिनस स्थानांतरित कर दिया गया है।
पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस की क्षमता में विस्तार करने का निर्णय लिया है। 26 जनवरी 2026 से 7 मार्च 2026 के बीच यह ट्रेन अपने मौजूदा 16 कोचों के बजाय 20 कोचों के साथ संचालित होगी। बताया जा रहा है कि इस अस्थायी बदलाव के कारण प्रति फेरे में 278 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
वहीं, 26 जनवरी से 7 मार्च 2026 के दौरान ट्रेन संख्या 12933/12934 कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में भी अस्थायी परिवर्तन किया गया है। अब यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल के बजाय बांद्रा टर्मिनस (BDTS) से अपनी यात्रा शुरू और समाप्त करेगी।
नए शेड्यूल के अनुसार, ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 13:55 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 12934 दोपहर 12:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यात्रियों के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बोरीवली से अहमदाबाद/वटवा के बीच के स्टेशनों की समय-सारणी और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पश्चिम रेलवे के यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें। विस्तृत समय-सारणी और कोच पोजीशन की जानकारी के लिए यात्री भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।
