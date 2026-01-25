रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! 26 जनवरी से इस रूट पर दौड़ेगी 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस की क्षमता में विस्तार करने का निर्णय लिया है। 26 जनवरी 2026 से 7 मार्च 2026 के बीच यह ट्रेन अपने मौजूदा 16 कोचों के बजाय 20 कोचों के साथ संचालित होगी। बताया जा रहा है कि इस अस्थायी बदलाव के कारण प्रति फेरे में 278 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।