Mumbai Metro: 35 km में 20 स्टेशन, 22800 करोड़ का खर्च… मुंबई से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक दौड़ेगी मेट्रो

Mumbai Navi Mumbai Airport Metro Line 8: मुंबई और नवी मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन-8 परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। यह परियोजना शहर के परिवहन नेटवर्क को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। जनवरी महीने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र मंत्रिमंडल अवसंरचना समिति ने 35 किलोमीटर लंबी मुंबई मेट्रो-8 परियोजना को हरी झंडी दी।