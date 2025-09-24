Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

पिता के खून का प्यासा हुआ बेटा, बिजनेस पार्टनर संग मिलकर करवाई हत्या, 30 बार मारा चाकू

Mumbai Businessman Murder: यह घटना रविवार को हुई और पुलिस ने पीड़ित के बेटे और उसके बिजनेस पार्टनर के अलावा एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा आरोपी फरार है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 24, 2025

Mumbai Charkop Businessman Murder
बेटे ने ही करवाई थी व्यवसायी की हत्या (Patrika Photo)

मुंबई के कांदिवली (Kandivali) के चारकोप इलाके (Charkop) में हुए 65 वर्षीय व्यवसायी अयूब सैयद (Ayub Sayyed) की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि व्यवसायी की हत्या सुपारी देकर करवाई गई थी। जिसमें खुद मृतक का छोटा बेटा हामिद सैयद (41) और उसका बिजनेस पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी (40) भी शामिल है।

पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया कि शानू और हामिद ने मिलकर अयूब को रास्ते से हटाने की योजना करीब एक महीने पहले बनाई थी। कांच के व्यवसाय से जुड़े अयूब रविवार सुबह हमेशा की तरह अपने कारखाने गए थे, लेकिन दोपहर तक उनकी लाश फैक्ट्री के अंदर मिली। उन्हें करीब 30 बार चाकू से गोदा गया था। हमलावरों ने वारदात के बाद हथियार फैक्ट्री के ही पानी के टैंक में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।

जांच के दौरान एक हमलावर मोहम्मद खैरुल इस्लाम (26) को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज में वह हत्या के तुरंत बाद फोन पर बात करता हुआ दिखा था, जिससे पूरी साजिश की परतें खोलने में पुलिस को मदद मिली। कॉल रिकॉर्ड्स से पता चला कि खैरुल ने वारदात के बाद शानू को हत्या में कायमाब होने की सूचना भी दी थी।

इस वजह से बेटे ने रचा षड्यंत्र

पुलिस के मुताबिक, शानू ने अयूब के साथ कारोबार में करीब 1.17 करोड़ रुपये निवेश किए थे, लेकिन अयूब ने उसे लगातार घाटा होने की बात कहकर पैसे नहीं दिए। पैसा वापस मांगने पर अयूब अक्सर उसका अपमान करता था।

वहीं, छोटा बेटा हामिद भी पिता अयूब से नाराज था। क्योंकि उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति और फैक्ट्री बड़े बेटे के नाम कर दी थी, जबकि उसे केवल एक घर दिया था। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद हामिद अक्सर पैसों की तंगी का सामना करता और जब पैसे मांगता तो उसे पिता अपमानित करते। इस बात से नाराज होकर उसने शानू से कहा कि पिता को रास्ते से हटाओ, इसके बदले में वह बिजनेस में हिस्सेदारी देगा।

इसके बाद शानू ने कॉन्ट्रैक्ट किलर खैरुल इस्लाम से संपर्क किया और व्यवसायी अयूब सैयद की 6.5 लाख रुपये में हत्या की सुपारी थी। इसके साथ ही एक लाख रुपये एडवांस भी दिए। जिसके बाद खैरुल ने अपने साथी शहनवाज को भी इसमें शामिल कर लिया, जो पहले से कई सुपारी किलिंग में शामिल रहा है।

पुलिस ने जांच के दौरान सबूत जुटाकर शानू, हामिद और खैरुल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शहनवाज फरार है। पूछताछ में तीनों ने अपराध कबूल कर लिया और पूरी साजिश का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी शहनवाज की तलाश कर रही है।

यह वारदात न केवल परिवार और व्यापारिक रिश्तों की कड़वी सच्चाई उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि लालच और अपमान की आग इंसान को किस हद तक ले जा सकती है।

Updated on:

24 Sept 2025 06:20 pm

Published on:

24 Sept 2025 06:19 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पिता के खून का प्यासा हुआ बेटा, बिजनेस पार्टनर संग मिलकर करवाई हत्या, 30 बार मारा चाकू

