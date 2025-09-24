पिता के खून का प्यासा हुआ बेटा, बिजनेस पार्टनर संग मिलकर करवाई हत्या, 30 बार मारा चाकू

पुलिस जांच में सामने आया कि शानू और हामिद ने मिलकर अयूब को रास्ते से हटाने की योजना करीब एक महीने पहले बनाई थी। कांच के व्यवसाय से जुड़े अयूब रविवार सुबह हमेशा की तरह अपने कारखाने गए थे, लेकिन दोपहर तक उनकी लाश फैक्ट्री के अंदर मिली। उन्हें करीब 30 बार चाकू से गोदा गया था। हमलावरों ने वारदात के बाद हथियार फैक्ट्री के ही पानी के टैंक में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।