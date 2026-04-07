Mumbai Fire: धूं-धूं कर जली स्लीपर कोच, माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में मची अफरातफरी

हाल ही में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के सुपा एमआईडीसी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आग वेंकटेश पॉली नामक कंपनी में लगी और कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। आग पूरी यूनिट में फैल गईं। बताया जा रहा है कि परिसर में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक उत्पाद और कच्चा माल रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैली। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। बाद में फायर बिग्रेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।