मुंबई: 19 साल की लड़की ने नाबालिग पड़ोसी का किया रेप! ‘एकतरफा प्यार’ में कर दिया बड़ा कांड

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित नाबालिग किसी तरह युवती के चंगुल से भागने में सफल रहा और अपने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। उसकी बातें सुनकर परिजन दंग रह गए और तुरंत मानखुर्द पुलिस स्टेशन पहुंचे। मानखुर्द पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपी युवती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अपहरण संबंधी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल आरोपी युवती फरार बताई जा रही है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।