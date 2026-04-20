20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Mumbai Local: डोंबिवली स्टेशन के पास लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, मध्य रेलवे की रफ्तार थमी, जानें अपडेट

Mumbai Local Train Accident: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तकनीकी टीम और बचाव दल को मौके पर रवाना कर दिया गया। डिब्बे को फिर से पटरी पर लाने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Apr 20, 2026

Mumbai Local Train Derailment update

डोंबिवली के पास लोकल ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा (Photo: X/@rajtoday)

मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा सोमवार सुबह एक हादसे के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। ठाणे जिले के डोंबिवली स्टेशन के पास एक खाली लोकल ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे उपनगरीय रेल नेटवर्क पर बड़ा असर देखने को मिला।

सुबह-सुबह बेपटरी हुई लोकल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया बयान

मध्य रेलवे के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 8 बजकर 9 मिनट पर उस वक्त हुई, जब ट्रेन कलवा ईएमयू कार शेड से कल्याण की ओर जा रही थी। राहत की बात यह रही कि ट्रेन खाली थी, इसलिए किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के डीआरएम ने बयान जारी कर कहा, "डोंबिवली स्टेशन पर खाली ईएमयू रेक के पटरी से उतरने के कारण डाउन स्लो लाइन पर ट्रेन सेवाएं सुबह 8 बजकर 09 मिनट से दिवा और कल्याण के बीच प्रभावित हैं। डाउन स्लो लाइन की ट्रेनें फिलहाल दिवा से कल्याण के बीच डाउन फास्ट लाइन के जरिए डायवर्ट करके चलाई जा रही हैं। हमारी तकनीकी टीम समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने और दिवा से कल्याण के बीच डाउन स्लो लाइन पर सामान्य सेवाएं बहाल करने के लिए लगातार काम कर रही है। यात्रियों से हुई असुविधा के लिए सहयोग और धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।"

लोकल सेवाओं पर असर, कई ट्रेनें हुईं प्रभावित

इस घटना के कारण कई लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं, जिससे खासकर काम पर जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह के पीक आवर में हुई इस घटना से ट्रेनें लेट हो गई, जिससे स्टेशन खचाखच भर गए।

मुख्य लाइन पर हुआ हादसा

यह घटना मध्य रेलवे की उस मुख्य लाइन पर हुई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) को ठाणे और रायगढ़ जैसे प्रमुख जिलों से जोड़ती है। इस रूट पर हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं, ऐसे में छोटी सी तकनीकी समस्या भी बड़े स्तर पर असर डालती है।

बहाली का काम जारी

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पटरी से उतरे डिब्बे को वापस लाने और सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने का काम युद्धस्तर पर जारी है।

कोपर और ठाकुर्ली स्टेशन नहीं रुकेगी ट्रेन

मुंबई से कल्याण की ओर जाने वाली लाइन पर डोंबिवली स्टेशन के करीब लोकल ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना के कारण रेलवे सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं और कल्याण से मुंबई की ओर आने-जाने वाली लोकल ट्रेनों का टाइमटेबल पूरी तरह गड़बड़ा गया है।

इस बीच रेलवे प्रशासन की ओर से घोषणा की जा रही है कि कोपर और ठाकुर्ली के बीच कुछ समय तक कोई भी लोकल ट्रेन नहीं रुकेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे डोंबिवली स्टेशन से फास्ट लोकल ट्रेन का उपयोग करें। साथ ही, कल्याण से दिवा के बीच सभी लोकल ट्रेनों को फिलहाल फास्ट लाइन पर चलाया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Apr 2026 11:19 am

Published on:

20 Apr 2026 10:13 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai Local: डोंबिवली स्टेशन के पास लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, मध्य रेलवे की रफ्तार थमी, जानें अपडेट

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे मुंह पर मना कर दिया’, धुरंधर फेम राकेश बेदी का सेट पर भेदभाव पर छलका दर्द, बोले- हीरो ले जाता है सारे पैसे

Dhurandhar Actor Rakesh Bedi Discrimination Incident
बॉलीवुड

सलमान की फिल्म ‘चोरी-चोरी चुपके-चुपके’ से कैसे जुड़ा अंडरवर्ल्ड का नाम? राम गोपाल वर्मा ने खोले काले राज

Ram Gopal Varma Big revealed on Salman Khan Chori Chori Chupke Chupke film said underworld connection
बॉलीवुड

अर्चना पूरन सिंह को कपिल शर्मा शो के चलते उठाना पड़ा भारी नुकसान, बोलीं- एक्टिंग करियर पर लगा ग्रहण

Archana Puran Singh On Kapil Sharma Show
बॉलीवुड

समय रैना को लगने लगा था डर, बोले- ‘स्पॉन्सर्स नहीं थे, FD भी तोड़ी, मुझे लगा मैं अमिताभ बच्चन की तरह दिवालिया हो जाऊंगा’

Samay Raina
मनोरंजन

Rain Alert: महाराष्ट्र में 22 अप्रैल तक प्री-मॉनसून बारिश, इन जिलों के लिए IMD का अलर्ट

Maharashtra Weather Alert
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.