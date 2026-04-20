Mumbai Local: डोंबिवली स्टेशन के पास लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, मध्य रेलवे की रफ्तार थमी, जानें अपडेट

मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के डीआरएम ने बयान जारी कर कहा, "डोंबिवली स्टेशन पर खाली ईएमयू रेक के पटरी से उतरने के कारण डाउन स्लो लाइन पर ट्रेन सेवाएं सुबह 8 बजकर 09 मिनट से दिवा और कल्याण के बीच प्रभावित हैं। डाउन स्लो लाइन की ट्रेनें फिलहाल दिवा से कल्याण के बीच डाउन फास्ट लाइन के जरिए डायवर्ट करके चलाई जा रही हैं। हमारी तकनीकी टीम समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने और दिवा से कल्याण के बीच डाउन स्लो लाइन पर सामान्य सेवाएं बहाल करने के लिए लगातार काम कर रही है। यात्रियों से हुई असुविधा के लिए सहयोग और धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।"