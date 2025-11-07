मुंबई में मिर्जापुर जैसा रेल हादसा, तीन महिलाओं समेत 5 यात्रियों को ट्रेन ने रौंदा

बता दें कि मुंबई से सटे ठाणे जिले के मुंब्रा स्टेशन के पास इसी साल 9 जून की सुबह हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। यह हादसा दिवा और मुंब्रा रेलवे स्टेशन के बीच उस समय हुआ, जब कसारा और CSMT की ओर जाने वाली दो लोकल ट्रेनें एक तीव्र मोड़ पर एक-दूसरे को पार कर रही थीं। इस दौरान ट्रेन के दरवाजे पर खड़े कुछ यात्रियों के बैग बाहर निकले हुए थे, जो दूसरी ट्रेन में सवार यात्रियों के बैग या शरीर से टकरा गए। इसके कारण कई यात्री ट्रेन से पटरी पर गिर पड़े। इस दर्दनाक घटना में पांच यात्रियों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए।