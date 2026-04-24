Mumbai Local Train: संडे को बाहर जाने का है प्लान? इस रूट पर होगा मेगा ब्लॉक, देखें शेड्यूल

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo: IANS/File)
मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। मध्य रेलवे ने रविवार 26 अप्रैल को हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक की घोषणा की है। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से चुनाभट्टी और बांद्रा के बीच इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस कार्य किए जाएंगे, जिससे कई लोकल सेवाएं प्रभावित रहेंगी।
रविवार को हार्बर लाइन पर डाउन और अप दोनों दिशाओं में सेवाएं तय समय के लिए निलंबित रहेंगी।
सीएसएमटी से चुनाभट्टी और बांद्रा की ओर जाने वाली डाउन लाइन पर सुबह 11:40 बजे से शाम 4:40 बजे तक सेवाएं बंद रहेंगी, जबकि चुनाभट्टी और बांद्रा से सीएसएमटी आने वाली अप लाइन पर सुबह 11:10 बजे से शाम 4:10 बजे तक ट्रेनें नहीं चलेंगी।
इसके अलावा सीएसएमटी से वाशी, बेलापुर और पनवेल की ओर जाने वाली सेवाएं सुबह 11:16 बजे से शाम 4:47 बजे तक रद्द रहेंगी। वहीं सीएसएमटी से बांद्रा और गोरेगांव की तरफ जाने वाली ट्रेनें सुबह 10:48 बजे से शाम 4:43 बजे तक नहीं चलेंगी।
पनवेल, बेलापुर और वाशी से सीएसएमटी आने वाली अप सेवाएं सुबह 9:53 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक निलंबित रहेंगी।
गोरेगांव और बांद्रा से सीएसएमटी की ओर आने वाली ट्रेनें सुबह 10:45 बजे से शाम 5:13 बजे तक बंद रहेंगी।
ब्लॉक के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पनवेल और कुर्ला (प्लेटफॉर्म नंबर 8) के बीच हर 20 मिनट में विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यात्री मेन लाइन और पश्चिम रेलवे के जरिए अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं।
मुंबई लोकल यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सीएसएमटी से कल्याण के बीच मेन लाइन पर किसी भी तरह का मेगा ब्लॉक नहीं रहेगा। इससे यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा में राहत मिलेगी।
रेलवे प्रशासन के मुताबिक, यह मेगा ब्लॉक ट्रैक और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हालांकि, इससे यात्रियों को अस्थायी असुविधा हो सकती है।
यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले समय और रूट की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके।
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