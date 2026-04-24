Mumbai Local Train: संडे को बाहर जाने का है प्लान? इस रूट पर होगा मेगा ब्लॉक, देखें शेड्यूल

मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। मध्य रेलवे ने रविवार 26 अप्रैल को हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक की घोषणा की है। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से चुनाभट्टी और बांद्रा के बीच इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस कार्य किए जाएंगे, जिससे कई लोकल सेवाएं प्रभावित रहेंगी।