24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Mumbai Local Train: संडे को बाहर जाने का है प्लान? इस रूट पर होगा मेगा ब्लॉक, देखें शेड्यूल

Mumbai Mega Block News: अगर आप रविवार को मुंबई लोकल ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो मेगा ब्लॉक से जुड़ी खबर जरूर पढ़ें। रविवार को ब्लॉक के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से चुनाभट्टी और बांद्रा के बीच ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Apr 24, 2026

Mumbai Local Train update

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo: IANS/File)

मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। मध्य रेलवे ने रविवार 26 अप्रैल को हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक की घोषणा की है। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से चुनाभट्टी और बांद्रा के बीच इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस कार्य किए जाएंगे, जिससे कई लोकल सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

किन रूट्स पर रहेगा असर-

रविवार को हार्बर लाइन पर डाउन और अप दोनों दिशाओं में सेवाएं तय समय के लिए निलंबित रहेंगी।

सीएसएमटी से चुनाभट्टी और बांद्रा की ओर जाने वाली डाउन लाइन पर सुबह 11:40 बजे से शाम 4:40 बजे तक सेवाएं बंद रहेंगी, जबकि चुनाभट्टी और बांद्रा से सीएसएमटी आने वाली अप लाइन पर सुबह 11:10 बजे से शाम 4:10 बजे तक ट्रेनें नहीं चलेंगी।

इसके अलावा सीएसएमटी से वाशी, बेलापुर और पनवेल की ओर जाने वाली सेवाएं सुबह 11:16 बजे से शाम 4:47 बजे तक रद्द रहेंगी। वहीं सीएसएमटी से बांद्रा और गोरेगांव की तरफ जाने वाली ट्रेनें सुबह 10:48 बजे से शाम 4:43 बजे तक नहीं चलेंगी।

अप लाइन सेवाएं भी रहेंगी प्रभावित

पनवेल, बेलापुर और वाशी से सीएसएमटी आने वाली अप सेवाएं सुबह 9:53 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक निलंबित रहेंगी।

गोरेगांव और बांद्रा से सीएसएमटी की ओर आने वाली ट्रेनें सुबह 10:45 बजे से शाम 5:13 बजे तक बंद रहेंगी।

यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

ब्लॉक के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पनवेल और कुर्ला (प्लेटफॉर्म नंबर 8) के बीच हर 20 मिनट में विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यात्री मेन लाइन और पश्चिम रेलवे के जरिए अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं।

मेन लाइन पर नहीं होगा कोई ब्लॉक

मुंबई लोकल यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सीएसएमटी से कल्याण के बीच मेन लाइन पर किसी भी तरह का मेगा ब्लॉक नहीं रहेगा। इससे यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा में राहत मिलेगी।

संडे को क्यों है मेगा ब्लॉक?

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, यह मेगा ब्लॉक ट्रैक और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हालांकि, इससे यात्रियों को अस्थायी असुविधा हो सकती है।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले समय और रूट की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें

अल-निनो के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार का मेगा प्लान, अगस्त तक नहीं होगी पीने के पानी की किल्लत
मुंबई
Devendra Fadnavis BJP Politics

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Apr 2026 06:52 pm

Published on:

24 Apr 2026 06:51 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai Local Train: संडे को बाहर जाने का है प्लान? इस रूट पर होगा मेगा ब्लॉक, देखें शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

नशीला पानी पिलाकर दरिंदगी की! अशोक खरात की मुश्किलें बढ़ीं, छठे रेप मामले में 26 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी

Ashok Kharat rape case
मुंबई

राघव चड्डा के सवाल पर परिणीति चोपड़ा ने जोड़ लिए हाथ, सांसद के AAP से इस्तीफे के बाद पुराना वीडियो हुआ वायरल

Raghav Chadha AAP Resignation
मनोरंजन

जब राघव चड्ढा के स्पोर्ट में सामने आयीं थीं परिणीति चोपड़ा, पति के लिए पोस्ट कर खींचा था सबका ध्यान

Raghav Chadha and Parineeti Chopra
मनोरंजन

King Release Date: कैलेंडर में मार्क कर लो ये तारीख! शाहरुख खान की ‘किंग’ फिल्म की रिलीज डेट आई सामने

King Release Date
बॉलीवुड

राघव चड्ढा के AAP इस्तीफे पर नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा बयान, ‘Priyanka Chopra की वजह से बचे हुए है’

Navjot Kaur Sidhu On Raghav Chadha Resignation
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.