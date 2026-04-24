नशीला पानी पिलाकर दरिंदगी की! अशोक खरात की मुश्किलें बढ़ीं, छठे रेप मामले में 26 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी

अशोक खरात के खिलाफ दर्ज छठे मामले में गंभीर आरोप लगाये गए हैं। अभियोजन पक्ष ने आज अदालत को बताया कि पीड़ित युवती अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए खरात के पास गई थी। उसने पीड़िता को नशीला पदार्थ मिला हुआ पानी पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, ढोंगी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि उसने किसी के आगे मुंह खोला तो वह अपनी कथित शक्तियों से उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। पुलिस के अनुसार, उसने पीड़िता के परिवार के आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने कब्जे में रख लिए थे।