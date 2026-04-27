मुंबई: सुबह-सुबह मरीन ड्राइव पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार स्कूटी की टक्कर से 3 लोगों की मौत

मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके (Marine Drive Accident) में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार स्कूटी ने सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई।