8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शादी का वादा, फिर शारीरिक संबंध और रेप केस- मुंबई में सरकारी कर्मचारी से 43 लाख की ठगी

अपराधी खुद को विदेश में रहने वाला या ऊंचे पद पर कार्यरत व्यक्ति बताकर नजदीकियां बढ़ाते हैं और धीरे-धीरे पीड़ित का भरोसा जीत लेते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 08, 2026

love affair crime Maharashtra

मुंबई में सरकारी कर्मचारी से 43 लाख की ठगी (AI Image)

ऑनलाइन जीवनसाथी तलाशने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मैट्रिमोनियल वेबसाइटें (Matrimonial Sites) अब धोखाधड़ी का नया अड्डा बनती जा रही हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 43 वर्षीय सरकारी कर्मचारी को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया।

झूठे रेप केस की धमकी

पुलिस के अनुसार, पीड़ित की मुलाकात एक महिला से मेट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे भरोसे का रिश्ता बन गया। इस दौरान उनके बीच कथित तौर पर शारीरिक संबंध भी बने। इसके बाद महिला ने शख्स को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। डर के कारण पीड़ित ने कर्ज लिया, अपनी बहन के गहने गिरवी रखे और नकद व ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए कुल 42.87 लाख रुपये दे दिए।

लगातार बढ़ते मानसिक तनाव के बाद आखिरकार पीड़ित ने पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।

पुणे-पिंपरी चिंचवड़ में बढ़ रहा साइबर ठगी का जाल

मिली जानकारी के अनुसार पुणे शहर और पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र में इस तरह की ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले छह महीनों सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां 30 से 35 बड़े मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में ठगी की रकम कुछ लाख रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक बताई जा रही है। साइबर अपराधी फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाते हैं और उन्हें आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।

कभी NRI तो कभी डॉक्टर बनकर करते हैं ठगी

मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स साइबर अपराधी आमतौर पर खुद को एनआरआई, डॉक्टर, इंजीनियर या कंपनी के सीईओ आदि बताकर नकली प्रोफाइल बनाते हैं। वे पहले पीड़ित से बातचीत कर भावनात्मक रिश्ता मजबूत करते हैं और भरोसा जीतते हैं। इसके बाद महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देकर कस्टम ड्यूटी या अन्य शुल्क के नाम पर पैसे मांगते हैं। कुछ मामलों में अपराधी डिजिटल अरेस्ट, ब्लैकमेल या झूठे केस की धमकी देकर भी पीड़ितों से लाखों-करोड़ों रुपये वसूलते हैं।

इन लोगों को बनाते हैं निशाना

ऐसे गिरोह मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में काम करने वाले युवक-युवतियों, तलाकशुदा महिलाएं, विधवा महिलाएं, आर्थिक रूप से सक्षम और उच्चशिक्षित लोग को निशाना बनाते हैं। ऐसे मामलों में अगर कोई व्यक्ति पैसे मांगता है या धमकी देता है, तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या फिर www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Mar 2026 04:11 pm

Published on:

08 Mar 2026 04:04 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शादी का वादा, फिर शारीरिक संबंध और रेप केस- मुंबई में सरकारी कर्मचारी से 43 लाख की ठगी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

रोहित पवार की चीनी मिल अजित दादा के विमान क्रैश का कारण! भाजपा का गंभीर आरोप

rohit pawar on ajit pawar death
मुंबई

अनुराग डोभाल की आत्महत्या की कोशिश पर भड़के रजत दलाल, बोले- ‘तुम्हारा बच्चा आने वाला है और तुम…’

Rajat Dalal on Anurag Dobhals Suicide Attempt
मनोरंजन

मुंबई में 10 मार्च से पानी की कटौती! इन इलाकों में नहीं आएगा BMC का पानी

Mumbai BMC Water Cut update
मुंबई

अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं अनुराग डोभाल, पत्नी रितिका को नहीं पड़ता फर्क? अस्पताल में भी…

Anurag Dobhal Wife Ritika Dobhal not reach hospital after husband suicide attempt and no update last september
मनोरंजन

बुरी हालत में हॉस्पिटल आए थे अनुराग डोभाल, डॉक्टर बोले- उनकी गर्दन और कूल्हे की हड्डी…

Anurag Dobhal serious after suicide attempt doctor sais youtuber neck hip and bone are damage
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.